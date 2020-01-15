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Росреестр опроверг сведения о потере части данных о владельцах недвижимости в Москве

В ведомстве отметили, что данные о недвижимости москвичей, хранящиеся в системе Росреестра, имеют множественные степени защиты от несанкционированного доступа и от возможных технических сбоев

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Росреестр опроверг информацию о потере части данных, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее появилась информация о проблемах с передачей данных в связи с выдачей о парковочных разрешений в Москве, позже в СМИ и соцсетях стали обсуждать потерю части базы данных владельцев недвижимости в столице.

"Информация, распространяемая в медиапространстве об утрате сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), не соответствует действительности. В системе ведения ЕГРН в целом по России и в управлении Росреестра по Москве в частности обеспечена сохранность данных", - сообщили в регистрирующей организации, подчеркнув, что предоставление сведений на основании запросов через центры предоставления государственных услуг "Мои документы" сейчас осуществляется в установленные сроки.

В ведомстве отметили, что данные о недвижимом имуществе москвичей, хранящиеся в электронной системе Росреестра Москвы, имеют множественные степени защиты как от несанкционированного доступа, так и от возможных технических сбоев. "Все сведения о недвижимости граждан и юридических лиц подлежат шифрованию с использованием средств криптографической защиты, регулярно проводится резервное копирование базы на современный комплекс системы хранения данных, которая гарантирует целостность и сохранность реестра недвижимости", - подчеркнули в ведомстве.

При этом в Росреестре заверили, что сбой в работе системы межведомственного электронного взаимодействия, который фиксировался в декабре 2019 года, никак не повлиял на обеспечение безопасности сведений об объектах недвижимости в ЕГРН.

Ранее в среду Минэкономразвития РФ сообщило, что проверит ситуацию в связи с сообщениями СМИ о том, что Росреестр потерял часть базы данных владельцев недвижимости в Москве, из-за чего горожане столкнулись с отказом в выдаче разрешений на резидентную парковку. Во вторник Росреестр сообщал ТАСС, что устранил проблему с передачей данных о парковочных разрешениях в Москве. Отмечалось, что увеличение сроков предоставления услуг, в том числе связанных с предоставлением разрешений на парковку, стало следствием появления очереди, вызванной резко возросшим количеством запросов (свыше 75 млн обращений в ноябре 2019 года).

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