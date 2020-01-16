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Синоптики прогнозируют до 6 градусов тепла в Московском регионе

Ночью температура опустится до нуля градусов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Пасмурная погода и до 6 градусов тепла ожидаются в четверг в Московском регионе, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, ночью температура опустится до нуля.

В Подмосковье воздух прогреется до 6 градусов, в ночные часы термометры покажут от нуля до 5 градусов тепла.

Днем юго-западный ветер не превысит 6 м/с, ночью скорость усилиться до 10 м/с. По информации Гидрометцентра, желтый уровень опасности из-за порывистого ветра будет действовать в регионе до 21:00 мск.

Атмосферное давление в Московском регионе составит 749 мм ртутного столба.

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Россия
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