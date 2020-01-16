Детеныш боливийских ночных обезьян впервые родился в Московском зоопарке

"В Московском зоопарке впервые появился на свет детеныш редких боливийских мирикин. Детеныш у пары латиноамериканских приматов родился в середине декабря, но зоологи долгое время не могли рассмотреть его: заботливые родители скрывали малыша, прижимая его к себе. Посетители зоосада могут понаблюдать за новоиспеченными родителями и малышом на территории экспозиции "Ночной мир" в павильоне "Дом приматов", - говорится в сообщении.

Боливийские ночные обезьяны появились в столичном зоосаде в мае прошлого года. Девятилетнего самца и самок четырех и двух лет привезли из Риги. Ранее этот вид животных не был представлен в коллекции Московского зоопарка. Их поселили в просторном вольере экспозиции "Ночной мир", расположенной на нижнем ярусе павильона "Дом приматов". В вольере приглушенное освещение, имитирующее сумерки. В таких условиях ночные обезьяны чувствуют себя уютно и безопасно.

По оценкам специалистов, детеныш весит около 200 граммов. Однако осмотреть его пока невозможно: это может вызвать сильный стресс - как у малыша, так и у его родителей. Большую часть времени детеныш проводит на спине у отца, так как основная забота о потомстве у этих приматов ложится именно на самца. Отец семейства ухаживает за малышами, а матери возвращает только на время кормления, отметила гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

По данным пресс-службы, этот вид занесен в Международную Красную книгу, за последние десять лет численность животных продолжает снижаться. По боливийским ночным обезьянам ведут Европейскую племенную книгу. Столичный зоосад теперь принимает участие в ее пополнении.

В прошлом году в Московском зоопарке на свет появились более 1 тыс. детенышей. Среди них кафрские рогатые вороны, сероспинные трубачи, пингвины Гумбольдта, дикдики Кирка, восточноевропейские рыси, дагестанские туры, крокодиловые тритоны и другие.