Собянин: горячее питание в школах и детсадах Москвы соответствует санитарным требованиям

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин высоко оценил качество предоставляемого в школах и детских садах Москвы горячего питания. Об этом он сообщил в четверг в рамках пленарного заседания ежегодной Ассамблеи "Здоровая Москва".

Накануне в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. По его словам, в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать уже с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована "не позднее 1 сентября 2023 года".

"В Москве мы уже давно это (бесплатное горячее питание в начальной школе - прим. ТАСС) запустили. Несмотря на определенные проблемы и критику, оно соответствует всем санитарным требованиям, которые выставляет Роспотребнадзор", - сказал Собянин.

Он также отметил, что "за последние 10 лет продолжительность жизни в Москве выросла на пять лет". И ежегодно она в среднем увеличивается на полгода.

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года в павильоне №75 ВДНХ. Все желающие могут посетить лекции российских и зарубежных экспертов мирового уровня, пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских организаций Москвы. Главные темы Ассамблеи - цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. В этом году впервые мероприятия Ассамблеи открыты не только для практикующих специалистов, но и для всех желающих.