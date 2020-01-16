В декабре 2019 года солнце в Москве светило всего восемь часов

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Ясными в Москве на протяжении всего декабря были только три дня, на протяжении которых солнце светило в общей сложности восемь часов. Об этом сообщил в четверг и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Солнечный свет москвичи в декабре видели только в течение восьми часов. Это всего 3,7% от возможной продолжительности солнечного сияния. Это очень мало", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

Вильфанд отметил, что в среднем солнце на небосводе бывает в 2-2,2 раза дольше, а в декабре было всего лишь три солнечных дня, все остальные 28 были мрачными.