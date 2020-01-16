Мировые эксперты высоко оценили диспансеризацию в парках Москвы

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Все важнейшие тренды развития здравоохранения поддерживаются в Москве, например, онлайн-доступ к электронной медицинской карте и павильоны здоровья в парках города. Об этом сообщил управляющий директор и Старший партнер BCG, глобальный эксперт практики здравоохранения Штефан Ларссон в четверг на ассамблее "Здоровая Москва".

По результатам исследования мировых трендов в здравоохранении, проведенного одной из крупнейших международных консалтинговых компаний BCG, Москва активно внедряет лучшие практики в сфере здравоохранения, адаптируясь к возникновению новых технологий и практик. Результаты исследования были представлены на Ассамблее "Здоровая Москва".

"Я считаю, что руководство города очень амбициозно в своих будущих стремлениях <...> На мой взгляд, павильоны здоровья в парках - отличная идея, и я считаю, что многие могут перенять этот опыт, потому что это очень удобно для пациентов, в части стран такая инициатива уже существует, однако в некоторых странах этого нет, поэтому такой опыт стоит позаимствовать", - сказал Ларссон.

Следование принципам "здорового города", в частности, в организации городской среды, способствует распространению ЗОЖ, массовые профилактические мероприятия в парках и других общественных местах позволяют вовлекать в заботу о своем здоровье все большее число граждан.

По словам Ларссона, в Москве наблюдается большой прогресс в различных областях здравоохранения. Организуется много важных проектов, выдвигается множество инициатив. В частности, открытие электронной медицинской карты для пациентов, о котором было объявлено на днях, - важный шаг в сторону открытости.

"Особое внимание эксперты уделили профилактике заболеваний. Программа по мобильной вакцинации против гриппа является примером лучших практик в массовой профилактике, а программа "Московское долголетие" - в комплексной сегментной профилактике, направленной на определенный сегмент жителей", - добавил Ларссон.

Павильоны здоровья

Масштабный проект по проверке здоровья жителей столицы "Здоровая Москва" стартовал 3 июня и завершился 6 октября. Около 430 тыс. горожан по полису ОМС смогли пройти "летний тест здоровья" в 46 медицинских павильонах столицы. Более 60% посетителей прошли полную диспансеризацию, примерно у 12% выявлены отклонения, а 286 человек были госпитализированы непосредственно из павильона.

Все павильоны "Здоровой Москвы" были оснащены аппаратами УЗИ, электрокардиографами, спирографами (прибор для измерения показателей легких), пульсоксиметрами (для определения показателей насыщения крови кислородом), оборудованием для определения состава тела - биоимпедансметрии - и другим.

С начала июля до 15 сентября в 13 городских парках и зонах отдыха рядом с павильонами "Здоровая Москва" работали специальные площадки, на которых ежедневно проходили спортивные занятия, лекции о рациональном питании и здоровом образе жизни, мастер-классы по йоге и танцам. Их посетило около 260 тыс. человек.

Об Ассамблее

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года в павильоне 75 ВДНХ. Все желающие могут посетить лекции российских и зарубежных экспертов мирового уровня, пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских организаций Москвы. Главные темы Ассамблеи - цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. В этом году впервые мероприятия Ассамблеи открыты не только для практикующих специалистов, но и для всех желающих.