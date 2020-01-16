Пассажиропоток электропоездов ЦППК увеличился в 2019 году на 5 млн человек

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Около 582 млн пассажиров воспользовались пригородными электричками Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в 2019 году, больше всего пассажиров перевезли поезда Ярославского направления. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ЦППК.

"Более 582 млн пассажиров воспользовались услугами ЦППК в 2019 году, это на 5 млн больше, чем в 2018 году. Как и в 2018 году, лидером по количеству отправленных пассажиров стало Ярославское направление, здесь за год поезда компании перевезли более 125 млн человек. Второе и третье места разделили - Казанское (99 млн) и Горьковское (79 млн) направления. По сравнению с 2018 годом их показатели выросли на 3 млн и 1 млн соответственно", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к началу осени на всех направлениях Московской железной дороги стала доступна опция оформления проездных документов в мобильном приложении компании, а билеты с местами на экспрессы теперь можно приобрести и на сайте ЦППК. В 2019 году компания продолжила поддерживать развитие туристических проектов в Подмосковье и соседних областях. Для пассажиров всех возрастов были разработаны специальные летние и осенние туры, а в декабре стартовала ежегодная программа "Зима в Подмосковье".

"Самым важным событием года для компании, безусловно, стал запуск движения по Московскому центральному кольцу. ЦППК является оператором "Белорусско-Савеловского" и "Курско-Рижского" диаметров. Перед началом работы МЦД компания закупила новые комфортные поезда "Иволга", разработала совместно с РЖД тактовый график движения электропоездов, провела ремонт и работы по благоустройству станций, входящих в маршруты. Кроме того, сотрудники, участвующие в обеспечении движения по МЦД, прошли специальное обучение", - сказали в пресс-службе.