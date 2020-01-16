МЧС: число посетителей крещенских купаний в Москве ежегодно растет на 3 тыс.

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. МЧС РФ отмечает, что количество людей, купающихся на Крещение в столице и посещающих эти мероприятия, ежегодно увеличивается на 1,5-3 тыс. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС РФ по Москве Владимир Волков.

"С учетом теплой погоды и того, что 18 и 19 января выпадают на субботу и воскресенье, мы прогнозируем увеличение количества желающих посетить эти мероприятия. Мы ожидаем прибытия более 200 тыс. человек и прогнозируем, что непосредственно искупаются около 120 тыс. Ежегодно мы наблюдаем прирост посетителей крещенских купаний от 1,5 до 3 тыс. ежегодно", - сказал он.

В прошлом году, по данным главка, в места крещенских купаний пришли 190 тыс. человек, искупались - 115 тыс. человек.

Безопасность праздника будут обеспечивать 2,5 тыс. человек, в том числе сотрудники МЧС, полицейские, росгвардейцы и более 100 единиц техники. По мнению Волкова, это позволит крещенским купаниям пройти безопасно.