Фотоконкурс "Белый медведь в кадре" стартовал в Московском зоопарке

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Московский зоопарк приглашает желающих принять участие в конкурсе "Белый медведь в кадре", который пройдет до 20 февраля, говорится в сообщении пресс-службы столичного зоопарка.

"С 16 января по 20 февраля в нашем зоопарке пройдет фотоконкурс "Белый медведь в кадре". Принять участие в нем может каждый желающий, будь то опытный фотохудожник или любитель, только осваивающий азы профессии", - говорится в сообщении.

Конкурс проводится в рамках праздничной программы к Международному дню белого медведя, который пройдет 27 февраля. Чтобы стать участником и побороться за одно из трех призовых мест, нужно сделать фото медведей Мурмы или Врангеля в период проведения конкурса, написать небольшое эссе в свободной форме на тему "Что меня больше всего восхищает в белом медведе", отправить все это на почту a.ryzhakova@moscowzoo.ru.

Жюри выберет трех финалистов, между которыми будут распределены призовые места. Каждый из них получит специальный приз от Московского зоопарка, а также приглашение на эксклюзивную встречу со специалистом по белым медведя.

"Торжественное награждение победителей пройдет 27 февраля. Участников ждет чаепитие в кафе "Полярный мир", а также уникальная возможность узнать все о работе зоопарка по сохранению самого большого наземного хищника планеты. Работы финалистов будут собраны в отдельную экспозицию, полюбоваться которой сможет каждый гость зоопарка", - добавляется в материале.

Кроме того, в конкурсе "Белый медведь в кадре" есть специальная номинация "Лучший ретро-снимок". Претендовать на победу в ней могут авторы фотографий, сделанных в разные годы. Это могут быть черно-белые оцифрованные кадры и пленочные фотографии. Главное, чтобы на них был запечатлен один из белых медведей Московского зоопарка.