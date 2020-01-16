В Москве повторен температурный рекорд 95-летней давности

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Воздух прогрелся до 3,1 градуса тепла в Москве утром и достиг рекордного значения 95-летней давности, сообщила ТАСС главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

До сих пор максимальная температура была зафиксирована в 1925 году и составила 3,1 градуса тепла.

"Пока что рекорд не побит, но повторен. В восемь-девять часов зафиксировано 3,1 градуса тепла в Москве", - сообщила она. Макарова отметила, что хотя шансы побить рекорд есть, в настоящее время температура начала понижаться.

По данным Гидрометцентра, в четверг днем в Москве ожидается четыре-шесть градусов тепла. По данным на 12:00 мск, температура составила 2,7 градуса тепла.