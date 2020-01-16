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Восточный округ стал самым популярным в Москве по аренде помещений в 2019 году

На его территории арендовали 152 помещения

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Лидерами по числу арендованных через городские аукционы помещений в прошлом году в Москве стали Восточный, Юго-Западный и Южный административные округа. Больше всего помещений арендовали в Восточном округе - 152, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"В 2019 году округами-лидерами по количеству арендованных через городские аукционы помещений стали Восточный, Юго-Западный и Южный административные округа. Здесь в прошлом году победители торгов арендовали 152, 145 и 143 помещения соответственно", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что большая часть помещений, сдаваемых в аренду через городские аукционы, находилась на первых этажах жилых домов. Еще один важный критерий, по словам заммэра, свободное назначение выставленных на торги объектов.

"Площадь коммерческих помещений варьировалась от 4 до 824 кв. м. Аукционы по аренде - одни из самых стабильных и востребованных. На протяжении всего года вне зависимости от округа и стартовой цены конкуренция на таких торгах составляла порядка шести заявителей на лот. Самая высокая средняя конкуренция по итогам года наблюдалась на аукционах по аренде объектов, расположенных на юго-западе Москвы - восемь претендентов на лот", - цитирует пресс-служба главу департамента Геннадия Дегтева.

Он добавил, что стартовая ставка арендной платы в аукционах на повышение цены без льгот варьируется от 27 тыс. рублей до 12,5 млн рублей. Всего по итогам прошлого года город реализовал на торгах по аренде тысячу объектов, уточнил Дегтев.

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