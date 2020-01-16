Роддома Москвы готовы к возможному "беби-буму" после введения маткапитала на первенца

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Власти Москвы заявили, что столичные роддома готовы к возможному увеличению числа рожениц после введения дополнительных выплат на детей и обладают всем необходимым, чтобы оказать им квалифицированную помощь. Об этом сообщил журналистам в четверг в рамках ежегодной Ассамблеи "Здоровая Москва" руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Да, Москва готова к этому, Москва хотела этого и Москва этого ждет. В этом году мы начинаем работу в новом перинатальном центре на территории 67-й больницы, к концу года должно завершиться строительство роддома в Коммунарке (поселение в Новой Москве - прим. ТАСС). У нас большой запас прочности, высококвалифицированные кадры, обширная сеть женских консультаций. Мы готовы к тому, что россиянки будут рожать чаще", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию, что рождаемость в России снова падает, семьи создают представители малочисленного поколения 1990-х годов. Путин отметил, что Россия проходит через очень сложный демографический период. Президент поручил ввести выплату материнского капитала уже за первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей.

Ассамблея "Здоровая Москва" проходит с 16 по 19 января 2020 года в павильоне №75 ВДНХ. Все желающие могут посетить лекции российских и зарубежных экспертов мирового уровня, пройти диагностику и проконсультироваться со специалистами ведущих медицинских организаций Москвы. Главные темы Ассамблеи - цифровизация медицины, борьба с онкологическими заболеваниями и медицина больших городов. В этом году впервые мероприятия Ассамблеи открыты не только для практикующих специалистов, но и для всех желающих.