Сообщения с угрозами взрывов на объектах в Московском регионе в четверг оказались ложными

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты экстренных служб проверили объекты в Московском регионе, куда ранее в четверг поступили сообщения с угрозами взрыва, и не нашли взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Проверка завершена. Взрывоопасные предметы в 10 судах, 15 школах и пяти детских садах, городской клинической больнице имени В.М. Буянова, на территории храма Христа Спасителя в Москве не выявлены, информация оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по данным источника, не подтвердились сообщения об угрозах взрыва в ТЦ "Белая Дача" в Котельниках, ТЦ "Вегас" и "Чайна Таун" в Ленинском городском округе Московской области.

С ноября 2019 года сообщения о "минировании" регулярно поступают в суды, школы, торговые центры и иные организации, расположенные в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других регионах РФ. Экстренные службы проверили все сообщения, ни одна угроза не подтвердилась.