Зал бракосочетаний для людей с инвалидностью появится в московском загсе

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Зал для проведения церемоний бракосочетания маломобильных граждан оборудуют в ходе капремонта во Дворце бракосочетаний № 4, который является одним из крупнейших загсов в Москве. Об этом в четверг сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Капитальный ремонт Дворца бракосочетаний № 4, расположенный на улице Бутырская, д. 17, начнется во втором квартале текущего года. В ходе капитального ремонта строения проведут перепланировку его помещений, что позволит более рационально и комфортно разместить сотрудников и гостей учреждения. В том числе на первом этаже появится зал для проведения церемоний бракосочетания маломобильных групп граждан и специальная комната для невест", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь торжественного зала составит более 30 кв. м, в нем смогут разместиться около 10 гостей. По данным ведомства, на сегодняшний день здание загса находится в неудовлетворительном состоянии. В ходе ремонта будет утеплен его фасад, заменена кровля и инженерные системы.

В пресс-службе добавили, что в торжественном зале второго этажа отреставрируют большую хрустальную люстру, а в оформлении стен будут использовать краску теплых тонов, несущие колонны облицуют натуральным камнем. Площадь зала составит более 100 кв. м, в помещении смогут комфортно разместиться около 30 гостей.

Согласно информации на сайте загса, он был основан в 1981 году, однако нынешнее помещение занимает с 1985-го года. В 2007 году в нем был проведен ремонт, в ходе которого были обновлены интерьеры и установлены кондиционеры. Помещения выполнены в классическом стиле.