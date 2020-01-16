Москва планирует вводить в эксплуатацию порядка 10 станций ежегодно

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Столица планирует ежегодно вводить в эксплуатацию 10-12 новых станций московского метрополитена. Об этом журналистам в четверг сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"Ситуация в городе со строителями такова, что строителей не хватает во всех специальностях. Особо острый дефицит ощущается в метростроении и дорожном строительстве. Я могу сказать, что мы по тем планам, которые утвердили и реально реализуем, выйдем на ежегодный ввод порядка 10 станций. Каждый год у нас по 10-12 станций будет вводиться", - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в настоящее время функцию генерального подрядчика и проектировщика метрополитена столицы выполняет АО "Мосинжпроект".

Ранее сообщалось, что собственником 51% акций АО "Мосметрострой" стал город Москва в лице департамента городского имущества. Для АО "Мосметрострой" данная сделка гарантирует стабильный пакет заказов на новое строительство, ремонт и реконструкцию объектов метрополитена, обеспечивает рабочими местами 11 тыс. сотрудников. Решение передать 51% акций АО "Мосметрострой" по подведомственности в управление департамента строительства города Москвы было принято постановлением столичного правительства.

"Как только нам поступило предложение о безвозмездной передаче акций компании, мы согласились с этим решением и сможем более оперативно управлять компанией. В общем нашем пуле строительном она будет более эффективно работать. Это нужно исключительно для того, чтобы выполнить поставленные мэром задачи по удвоению линий метро. Управляться она, я думаю, будет через совет директоров", - прокомментировал заммэра. По его словам, "Мосметрострой" не планируется объединять с другими городскими организациями и компаниями.