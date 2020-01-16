Станцию Остафьево на МЦД-2 планируют ввести в эксплуатацию до конца января

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Новую станцию Остафьево второго Московского центрального диаметра (МЦД) планируется ввести в эксплуатацию до конца января 2020 года. Об этом сообщил журналистам в четверг заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

"В этом году мы продолжим хороший задел прошлого года по вводу объектов железнодорожной инфраструктуры. Порядка 18 крупных объектов будет введено, переходы между станциями и новые платформы, в том числе совершенно новые объекты: станции Аминьевская, Славянский бульвар, Ховрино-2. В ближайшие дни, буквально до конца месяца, введем станцию Остафьево, в феврале-марте введем станцию Санино на Киевской железной дороге", - сказал Хуснуллин.

Работы по строительству станции ведутся ОАО "РЖД". Новая станция расположена в Новомосковском округе Москвы, у жителей близлежащих к ней территорий метро в пешей доступности нет, поэтому второй диаметр значительно улучшит транспортную доступность округа. Станция будет включать две пассажирские платформы и конкорс с турникетной и кассовой зоной, с эскалаторами и лифтами для маломобильных пассажиров.

"Наряду с такими крупными новыми станциями будет продолжена работа по строительству и реконструкции поэтапно других новых и существующих станций. На территории транспортного московского узла в рамках МЦД находятся 200 станций. Если мы с пуском МЦД-1 и МЦД-2 привели в порядок порядка 25 станций, то в этом году дальнейшая работа по этим направлениям и сделанный задел дадут еще порядка 30 новых и реконструированных станций, дальше по мере развития МЦД будут появляться десятки новых станций", - сказал заммэра.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27.

Всего планируется открытие пять диаметров. В общей сложности это 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.