Число ДТП в период новогодних праздников в Москве сократилось более чем в 1,5 раза

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Количество дорожно-транспортных происшествий на столичных дорогах в период новогодних праздников в Москве сократилось более чем в полтора раза по сравнению с прошлым годом и составило чуть более 250 случаев, сообщается в четверг в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В эти новогодние праздники в Москве было более чем в полтора раза меньше аварий, чем в прошлые. С 1 по 7 января - 251 ДТП, в прошлом году - 403. Спасибо погоде, почти не было снега", - говорится в сообщении.

Также ЦОДД отмечает, что люди в это время предпочитали городской транспорт, а не свои машины.