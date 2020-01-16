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Сообщение об угрозе взрыва в универмаге "Цветной" в Москве оказалось ложным

Ранее сообщалось, что из универмага эвакуировали около тысячи человек

МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Специалисты обследовали здание универмага "Цветной" в центре Москвы и не нашли взрывного устройства. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что из универмага было эвакуировано около тысячи человек после анонимного звонка с угрозой взрыва.

"Саперы обследовали здание "Цветного", тревога оказалась ложной", - рассказал собеседник агентства.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном случае информация не подтвердилась.

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