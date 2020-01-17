В Москве завершили работы по ремонту пяти причалов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Комплекс городского хозяйства завершил работы по ремонту пяти причалов в Москве. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Петр Бирюков.

"На сегодняшний день полностью закончены ремонтные работы на причалах "Мост Багратион", "Нагатинская набережная", "Кленовый бульвар", "Меловой" и "Печатники". В ходе работ вместо ветхого асфальтобетонного основания было установлено более 3 тыс. кв. м гранитных плит, произведена пескоструйная очистка и расшивка гранитного покрытия, сделана замена и окраска перильных ограждений", - сказал Бирюков.

Он отметил, что ремонт причалов был произведен для увеличения безопасности и надежности объектов, а также для улучшения внешнего вида, комфорта и удобства их использования.

В настоящий момент на балансе ГБУ "Гормост" находятся 43 причала. Учреждение занимается эксплуатацией и ремонтом инженерных сооружений, находящихся в оперативном управлении. Всего на балансе ГБУ "Гормост" более 2 тыс. объектов по всей Москве.