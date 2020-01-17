Наземный общественный транспорт в Москве будет работать на Крещение до 3 часов ночи

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы будут курсировать до 03:00 в ночь на Крещение в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"В ночь с 18 на 19 января на 39 маршрутах общественного транспорта изменится режим работы. Автобусы (28 маршрутов), трамваи (пять маршрутов), троллейбусы (четыре маршрута) и электробусы (два маршрута) будут курсировать до 03:00 в районе самых популярных мест для крещенских купаний, а также храмов, где пройдут праздничные богослужения", - говорится в сообщении.

Ночью на улицы города выйдет более 100 единиц городского транспорта. Они будут ходить с интервалами не более 30 минут.

Пассажиры также могут воспользоваться ночными маршрутами наземного транспорта - они связывают отдаленные районы с центром города. Сегодня в столице 13 таких маршрутов. Интервалы движения транспорта составляют от 15 до 30 минут.

Крещенские богослужения пройдут в 461 храме на территории столицы. Всего в Москве было подготовлено 46 мест для крещенских купаний, но их количество может еще вырасти.

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Другое название праздника - Богоявление, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и 19 января.