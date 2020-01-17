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Почти 14 тыс. сотрудников МЧС, МВД, Росгвардии обеспечат правопорядок на Крещение в Москве

Богослужения будут проводиться на территории 424 православных церквей, храмов и монастырей столицы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Более 13,9 тыс. человек, из них более 8 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии, обеспечат охрану правопорядка на Крещение в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"В охране общественного порядка и безопасности в местах богослужений и на водоемах планируется задействовать свыше 13,9 тыс. человек: службу будут нести более 8 тыс. сотрудников полиции и Росгвардии, более 500 сотрудников МЧС и более 5,4 тыс. представителей Московской городской народной дружины", - сказал собеседник агентства.

По его словам, 18 и 19 января на территории 424 православных церквей, храмов и монастырей будут проводиться богослужения по случаю празднования Крещения, кроме того в ночь с 18 на 19 января 2020 года пройдут традиционные крещенские купания.

"В целях обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах проведения мероприятий и на прилегающей к ним территориях будет реализован комплекс соответствующих мер. Места проведения мероприятий и прилегающие к ним территории будут обследованы инспекторами-кинологами со служебными собаками с целью обнаружения взрывных устройств, взрывчатых веществ и других запрещенных предметов и взяты в режим", - отметил собеседник.

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