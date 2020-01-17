Функция бесконтактной оплаты проезда появится на МЦД в 2020 году

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Функция бесконтактной отплаты проезда на Московских центральных диаметрах (МЦД) появится в 2020 году, внедрение данной системы оплаты находится в завершающей стадии. Об этом сообщил директор по развитию диаметральных маршрутов "Центральной ППК" (ЦППК) Артем Царев в ходе пресс-конференции в ТАСС в пятницу.

"Это одна из важных пользовательских функций, которая, безусловно, заложена в проект МЦД. Ведутся работы по запуску этого функционала <...> Это система, когда можно приложить телефон к турникету или к валидатору, если на станции валидатор. Соответственно, оплатить проезд еще проще. То есть даже необязательно иметь карту "Тройка", достаточно просто иметь телефон с функцией бесконтактной оплаты. Это запустится в ближайшее время, в этом году", - сказал Царев, отвечая на вопрос о возможности оплаты проезда на МЦД банковскими картами.

По его словам, работы по внедрению соответствующей системы находятся в завершающей стадии.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27.

Всего планируется открытие пять диаметров. В общей сложности это 375 км пути, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.