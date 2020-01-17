Почти 24 млн поездок совершили пассажиры МЦД с момента запуска диаметров

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Пассажиры совершили свыше 23,8 млн поездок на первых двух Московских центральных диаметрах (МЦД) с момента запуска проекта, больше всего поездок на МЦД-2. Об этом в пятницу сообщил на пресс-конференции в ТАСС начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

"За первые два месяца мы перевезли более 23,8 млн пассажиров, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года до запуска МЦД. Из этой цифры по МЦД-1 было сделано более 11,2 млн поездок, по МЦД-2, соответственно, более 12,6 млн поездок", - сказал Акимов.

Он отметил, что рост в 11% является средним показателем увеличения количества поездок. "Мы фиксировали и более значительный, существенный рост в районе 13-14% по отдельным дням. Пиковые дни были новогодние", - добавил Акимов.

По его словам, рост количества поездок вызван рядом преимуществ, одним из ключевых преимуществ является действующая на диаметрах тарифная система.

"Мы подвели итоги также экономии, которую получает пассажир. Как раз со дня вступления в силу тарифов по МЦД, собственно, со дня запуска, экономия превысила почти 205 млн рублей <...> Наибольшую экономию ощутили жители подмосковных городов, а также Щербинки, которые уже сегодня сэкономили порядка 11 млн рублей <...> Если в среднем брать, то пассажиры Москвы экономят в сравнении с прошлыми тарифами до 50%, а Московской области - до 75%", - добавил Акимов.

В ноябре 2019 года было открыто движение по первым Московским центральным диаметрам (МЦД) от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска. Они включают 132 км путей и 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД. К 2024 году количество станций должно увеличиться до 66, количество пересадок - до 27. Всего планируется открытие пяти диаметров. В общей сложности это 375 км путей, более 180 станций, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 млн москвичей и 5,5 млн жителей Московской области.