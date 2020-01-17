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СК проверит информацию о том, что школьник ударил учительницу в Москве

Инцидент произошел в школе на юго-западе столицы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Следователи проверяют данные о том, что подросток ударил учительницу в столичной школе. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"Из информации СМИ следует, что в одной из столичных школ, расположенных на юго-западе Москвы, произошла конфликтная ситуация, в ходе которой подросток ударил учительницу. По фактам, изложенным в СМИ, организовано проведение доследственной проверки", - сказала Иванова.

Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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