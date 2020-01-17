Три легковых эвакуатора для перемещения машин из труднодоступных мест заработали в Москве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Новые легковые эвакуаторы для перемещения машин из труднодоступных мест и подземных парковок начали работать в Москве, сообщается в пятницу на официальном сайте администратора Московского парковочного пространства (АМПП).

"На улицах Москвы появились новые легковые эвакуаторы, которые оснащены специальной гидравлической надстройкой и предназначены для перемещения транспортных средств методом частичной погрузки", - говорится в сообщении.

Как уточняется в публикации, главной особенностью этих эвакуаторов стал малый размер, благодаря которому перемещать автомобили теперь можно из труднодоступных мест, например, узких дворов и многоярусных паркингов. Сейчас в столице работают три таких эвакуатора.

"Данные автомобили, в отличие от эвакуаторов других типов, обладают укороченной базой, что повышает их маневренность и позволяет эффективно использовать на городских улицах. Перемещение автомобиля такими эвакуаторами происходит методом частичной погрузки, поэтому, если авто, которое нужно перевезти, стоит на ручном тормозе или оснащено полным приводом, используются специальные тележки", - отметили в АМПП.

Эвакуаторы АМПП не только перемещают на спецстоянки автомобили, нарушающие правила парковки, но и оказывают помощь на дорогах. Сотрудники службы эвакуации "Московского паркинга" дежурят на улицах города, чтобы в случае необходимости прибыть на место происшествия по заявке экстренных служб и переместить поврежденные авто. При этом перемещение поврежденных автомобилей в безопасное место происходит совершенно бесплатно.