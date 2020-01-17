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Детский технопарк откроют на базе Российского университета транспорта в Москве в 2020 году

Предполагается, что одновременно его смогут посещать до 100 детей

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Детский технопарк площадью более 1 тыс. кв. м откроют на территории Российского университета транспорта в Москве в 2020 году. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба университета.

"Открытие детского технопарка площадью 1076 кв. м планируется на территории Российского университета транспорта в 2020 году. Придумать оригинальное название для детского технопарка - с таким предложением обратились представители университета ко всем желающим москвичам", - говорится в сообщении.

Детский технопарк станет площадкой для развития научно-технического и инженерного потенциала учащихся старших классов московских школ и студентов. В его состав войдут IT-лаборатория, лаборатория прототипирования, промышленного дизайна, лаборатория умных технологий на транспорте и VR/AR - лаборатория. Научный потенциал технопарка направлен на формирование у детей компетенций в области создания и развития умных транспортных систем агломераций, интеграции различных видов транспорта между собой и активного использования транспорта для городских пассажирских перевозок.

"Постараемся, чтобы дети делали перспективные исследования, которые могут быть интересны для транспортного комплекса Москвы. Нам важно, чтобы они включались в реальную работу. Одновременно, я думаю, технопарк смогут посещать до 100 детей", - приводятся в сообщении слова ректора университета Александра Климова.

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