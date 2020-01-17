Собянин: строительство южного участка БКЛ метро в Москве завершится в 2021 году

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Строительство южного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена планируется завершить в 2021 году, сообщил в пятницу журналистам мэр Москвы Сергей Собянин, который осмотрел ход строительства станции метро "Воронцовская".

"Активно продолжаем строить южный участок Большой кольцевой линии метро от "Проспекта Вернадского" до "Каховской". Это важный участок, который соединяет три действующие радиальные станции метро и одну строящуюся. Так или иначе, мы улучшаем транспортную доступность для полумиллиона москвичей, улучшаем экологическую ситуацию и снимаем напряжение с действующих линий. Планируем завершить работы в 2021 году", - сказал Собянин.

О ходе проведенных работ на станции метро "Воронцовская" доложил председатель правления ООО "ИБТ" Владимир Петрук. "Железобетонные и основные конструкции завершим к концу года. Работы идут в графике. Сдача станции - летом 2021 года", - сказал он.

На "Воронцовской" будет пересадка на станцию "Калужская" Калужско-Рижской линии. Протяженность южного участка Большой кольцевой линии, на котором строится станция, составит семь километров, на нем также разместятся станции "Улица Новаторов" и "Зюзино".

Всего на Большой кольцевой линии протяженностью 70 км разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет сделать 19 пересадок на другие линии метро, а также пересесть на МЦК, линии железной дороги и МЦД.