В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Воздух прогрелся до 4,3 градуса тепла к 13:00 в Москве, что превышает рекорд 1925 года. Об этом сообщила ТАСС в пятницу главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Для 17 января рекорд, абсолютный максимум - 4,2 градуса, [зафиксирован] в 1925 году. В 13:00 было 4,3 градуса. Рекорд уже превышен", - сказала Макарова.

Она добавила, что точное значение рекорда будет известно вечером.

Накануне в столице был повторен температурный рекорд 95-летней давности - воздух прогрелся до 3,1 градуса.