Все сообщения с угрозами взрыва судов, школ и детских садов в Москве оказались ложными

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Специалисты проверили здания и прилегающие территории судов, школ и детских садов в Москве, в которые поступили сообщения с угрозами взрыва, и не нашли там опасных предметов. Об этом ТАСС в пятницу информировал источник в экстренных службах.

"В ходе проверки шести районных судов в Москве, десяти школ и детских садов взрывоопасные предметы не выявлены. Информация об угрозах взрыва оказалась ложной", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что из-за анонимных сообщений о "минировании" эвакуирован ряд судов, школ и детских садов в столице.

Волна "минирований" началась в ноябре 2019 года, неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в суды, школы, ТЦ, магазины, вузы. Ни в одном случае информация не подтвердилась.