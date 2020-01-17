СК проверит данные об отсутствии с 1993 года горячей воды в доме в центре Москвы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Следователи СК проверяют информацию об отсутствии горячей воды в доме в центре столицы с 1993 года. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, эта информация была озвучена в сюжете на федеральном канале. Также сообщается, что сотрудники коммунальной службы предлагают жителям дома установить газовые колонки за свой счет.

"Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве проводится доследственная проверка по факту возможных нарушений жилищных прав жителей дома в центре столицы", - сказала Иванова. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.