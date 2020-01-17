Коммунальщики ликвидировали излив воды на проезжую часть в Москве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Излив воды на проезжую часть на Тарном проезде ликвидирован, поврежденный участок водопровода закрыт без отключения водоснабжения абонентам. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе АО "Мосводоканал".

"В 12:11 поступила информация об изливе воды по адресу: Тарный проезд, д.3. На место направлены бригады района по эксплуатации водопроводной сети №8 и района канализационной сети №3, руководители районов, мобильная группа, оперативный дежурный ЦДУ. На месте установлено, что излив воды произошел из водопроводного колодца. Вода поступала на проезжую часть. Движение транспорта не останавливалось", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в 12:54 поврежденный участок водопровода был закрыт, без отключения водоснабжения абонентам. Причины повреждения устанавливаются.