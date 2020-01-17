Росреестр разъяснил новые принципы компенсации за изъятие участков и домов в Новой Москве

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Собственники и правообладатели недвижимости в Новой Москве теперь смогут получать компенсацию за ее принудительное изъятие для госнужд согласно рыночной стоимости, разъяснила пресс-служба Росреестра суть вступившего в силу 31 декабря 2019 года соответствующего федерального закона.

Ранее в ряде соцсетей возникло обсуждение новых положений, но их суть вызвала ряд вопросов у правообладателей, в том числе каких территорий он коснется и затронет ли частных собственников.

"Законом предусматривается, прежде всего, гарантия собственникам принудительно изымаемой недвижимости в Новой Москве на получение справедливого и равноценного возмещения в размере не ниже ее рыночной стоимости. Теперь в отношении изъятия объектов недвижимости для государственных или муниципальных нужд на присоединенных территориях будет действовать общее правило, предусмотренное Земельным кодексом", - приводятся ведомством слова заместителя министра экономического развития РФ - руководителя Росреестра Виктории Абрамченко.

Она уточнила, что рыночная стоимость объектов будет определяться на день, предшествующий дню принятия решения об изъятии, а не дню, предшествующему принятию решения об утверждении документации по планировке территории, как это было раньше. При этом речь идет именно о собственниках частной недвижимости. Прежде складывалась ситуации, когда между утверждением проекта планировки и принятием решения об изъятии в Новой Москве могло пройти несколько лет. За это время стоимость изымаемого имущества зачастую значительно возрастала, однако это не учитывалось при изъятии имущества.

Между тем, в остальных регионах давно действовали правила определения актуальной рыночной стоимости, которые предусмотрены Земельным кодексом Российской Федерации, но для территории Новой Москвы потребовались теперь отдельные уточнения, так как были выявлены прецеденты занижения стоимости. Соответствующие дела в 2019 году рассматривал Конституционный суд и принял решение в пользу истцов - владельцев недвижимости на присоединенных территориях.

Новый закон также включил положения, направленные на реализацию поручения президента РФ по итогам заседания Государственного совета от 26 июня 2019 года о требованиях, установленных законодательством о зонах с особыми условиями использования территории (охранные, санитарно-защитные и другие). Фактически закон установил дополнительные правовые гарантии для собственников ранее построенных зданий и сооружений, которые оказались в зонах с особыми условиями использования территории. Это позволит избежать сноса таких объектов на основании ограничений, установленных по старым правилам. Новые же правила будут разработаны для каждого вида зон и начнут применяться с 1 января 2022 года.