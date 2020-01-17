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Реставрация Главпочтамта на Мясницкой улице начинается в Москве

Реставрация начнется с противоаварийных работ по стеклянному куполу здания

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. АО "Почта России", в пользовании которого находится объект культурного наследия регионального значения - Главпочтамт на Мясницкой улице в Москве, - в ближайшие дни начнет противоаварийные работы по стеклянному куполу здания. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Мосгорнаследия.

"Собственник Почтамта на Мясницкой улице получил разрешение на проведение противоаварийных работ по стеклянному куполу центрального атриума здания. Работы начнутся в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель Мосгорнаследия, слова которого приводятся в сообщении, Почтамт на Мясницкой - один из знаковых памятников Басманного района. Ведомство совместно с пользователем прорабатывало план работ по всему зданию, были определены их этапы.

"Здание, которое мы видим сейчас, было построено в самом начале ХХ века, в его создании участвовали такие корифеи отечественной архитектуры как Оскар Мунц и братья Веснины. Конструкции стеклянного купола - так называемого светового фонаря - рассчитал и спроектировал Владимир Шухов. Именно с реставрации этого важного элемента начнется возрождение всего здания", - сказал он.

Уточняется, что противоаварийные работы по стеклянному куполу будут проведены до апреля 2020 года.

О реставрации Главпочтамта

Ранее ТАСС сообщили в Мосгорнаследии, что впервые ведомство выдало пользователю акт технического состояния здания с планом работ по его сохранению в 2014 году. Тогда же был согласован проект организации противоаварийных мероприятий. Однако "Почта России" не выполнила предусмотренные планом работы в установленные сроки из-за отсутствия финансирования.

В феврале 2019 году Мосгорнаследие провело проверку здания Главпочтамта, было выявлено его крайне неудовлетворительное состояние. "Почта России" за неисполнение предписаний была привлечена к административной ответственности, ей был назначен штраф 200 тыс. рублей. Мосгорнаследие в 2019 году выдало пользователю предписание, согласно которому он обязан разработать проект по сохранению объекта до 31 декабря 2019 года и провести работы по сохранению объекта в течение полутора лет после согласования проекта.

По данным портала "Узнай Москву" (совместный проект департамента культурного наследия и департамента информационных технологий), Московский почтамт находится на улице Мясницкая с 1783 года. В 1910 году для него началось строительство нового здания в стиле византийского дворца, впоследствии было решено сделать более лаконичное оформление. Фасад проектировали архитекторы братья Веснины, массивный главный вход выполнен в романском стиле.

В центре здания был создан просторный операционный зал с дубовой стойкой, световой фонарь над главным операционным залом - одна из уникальных конструкций, созданных инженером Шуховым, сохранившаяся в Москве.

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