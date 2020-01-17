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Городские фестивали и туризм принесли бюджету Москвы почти 150 млрд рублей в 2019 году

По предварительным данным, в 2019 году столицу посетили 25 млн туристов

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Вклад туризма и городских фестивалей в бюджет Москвы составил 147 млрд рублей в 2019 году, всего город посетили 25 млн туристов, что почти вдвое превышает показатели 2010 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"По предварительным данным, за 2019 год Москву посетили 25 млн туристов, это на 1,5 млн больше, чем в 2018 году, и примерно в два раза больше, чем в 2010 году. Годовой объем туристского потребления, то есть расходов туристов в столице, впервые превысил 1 трлн рублей (почти в пять раз больше показателей 2010 года). А вклад туризма в бюджетную систему города в 2019 году достиг 147 млрд рублей против 118 млрд рублей годом ранее", - говорится в сообщении.

Только в минувшие новогодние праздники столицу посетили около 5 млн туристов. Из регионов России это жители Санкт-Петербурга, Крыма, Татарстана, Башкирии, Тюменской области, других субъектов. Если взять дальнее зарубежье, то много гостей приехало из Германии, Италии, Франции, Китая.

За прошедшие годы московские фестивали заметно расширили и географию, и аудиторию. Годовое количество посетителей "Московских сезонов" уже превышает 65 млн. Среднегодовая загрузка московских гостиниц и отелей теперь достигает 77%, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа. Наибольшую загрузку демонстрируют четырех- и пятизвездочные отели в самом центре, в период новогодних каникул они заполняются на 95%.

"Привлечение столь больших потоков людей, как на московских фестивалях, дает мультипликативный эффект для экономики. Активизация москвичей и, конечно, туристов, посещение ими театров, музеев и концертных залов, рост выручки гостиниц, магазинов, кафе значительно увеличивает доходы городской казны и государственных учреждений. Ведь чем больше зарабатывает бизнес, тем больше он отчисляет налогов в бюджет, тем больше создает рабочих мест, а это дополнительные налоговые поступления. В фестивальное время оборот только заведений общепита увеличивается на 50-200%", - говорится в материале.

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