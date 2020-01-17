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В центре Москвы будут скорректированы цены на парковку, в том числе в сторону понижения

Кроме того, новые платные парковочные места появятся на 80 улицах столицы

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Платные парковки появятся с 17 февраля 2020 года еще на 80 улицах Москвы, где местным жителям не хватает мест для стоянки, и находятся точки притяжения автомобилистов из других районов и городов. Кроме того, на некоторых участках будут скорректированы парковочные тарифы: на одних улицах стоимость часа парковки понизится, на других - повысится, сообщили ТАСС в столичном ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

В настоящее время парковки действуют более чем на 1 тыс. улиц Москвы, обустроено более 80 тыс. парковочных мест. Стоимость одного часа - варьируется от 40 до 380 рублей. Платные парковки появились в Москве 1 ноября 2012 года.

"Платные парковки в Москве неоднократно доказали свою эффективность как реальный инструмент управления спросом на дефицитный ресурс - пропускную способность городских улиц. Это помогает не только улучшить ситуацию на дорогах, но и облегчает жизнь местным жителям, ведь часто у них нет других возможностей для парковки, кроме прилегающих улиц. В платное парковочное пространство войдут те улицы, которые предлагали местные жители. Также на ряде улиц будут скорректированы тарифы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прежде, чем принять решение о нововведениях, специалисты учреждения "тщательно рассмотрели и обсудили все обращения совместно с муниципальными депутатами, а также изучили последние экспертные исследования РЭУ им. Плеханова". Так, новые платные парковочные места появятся в районах: Беговой, Внуково, Таганский, Басманный, Головинский, Даниловский, Люблино, Марьина Роща, Митино, Нагатино-Садовники, Новогиреево, Рязанский, Южнопортовый, Соколиная Гора, Северное и Южное Тушино.

Парковочные тарифы будут изменены на некоторых улицах, в основном в центре города, причем изменения произойдут как в сторону повышения, так и в сторону понижения. Так, например, на улицах Верхняя Красносельская и Гаврикова ранее был установлен тариф 60 рублей в час, теперь - 40 рублей в час. Также изменения произойдут на улицах, где граничили высокий и низкий тариф, например, 200 рублей в час против 60 рублей.

Порядок оплаты парковки также не изменится: оплатить парковку необходимо в течение 5 минут после парковки любым удобным способом. С тарифными изменениями можно ознакомиться на информационных ресурсах столичного транспортного комплекса.

Эффект от платных парковок

Собеседник агентства напомнил, что с вводом платной парковки в Москве в 2012 году в четыре раза выросла оборачиваемость парковочных мест, была ликвидирована хаотичная парковка, уменьшились перепробеги, которые совершали водители в поисках свободного парковочного места, скорость движения выросла на 12%, а количество нарушений правил парковки сократилось на 64%.

Часть автомобилистов отказалась от поездок на личном автомобиле и выбрала в качестве средства перемещения для ежедневных поездок городской транспорт. Кроме того, за счет снижения загруженности парковочных мест уменьшилось количество автомобилей, припаркованных с нарушением правил на перегруженных улицах, что, в свою очередь, сократило количество мелких и крупных дорожно-транспортных происшествий.

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