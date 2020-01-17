Сотрудники ТАСС стали лауреатами премий в области журналистики

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Журналисты-тассовцы стали лауреатами различных премий, учрежденных для работников средств массовой информации. Награды МИД России, Совета Федерации, МВД и столичных властей получили Михаил Петров, Надежда Геращенко, Стелла Дубовицкая, Саадат Кадырова, Екатерина Лука и Ксения Асафова.

Торжественный прием, приуроченный ко Дню российской печати и организованный Союзом журналистов Москвы, прошел вечером в пятницу. На нем чествовали лучших журналистов страны - в числе лауреатов главный редактор ТАСС Михаил Петров и пять сотрудников различных творческих подразделений агентства. Их высокий профессионализм был оценен не только коллегами по цеху, но и федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти.

"Москва по праву является медийной столицей России, здесь сосредоточены ведущие газеты и журналы, основные телеканалы и радиостанции, крупные информагентства. Редакции столичных СМИ задают высокий стандарт качества журналистики, вы стремитесь в гущу событий, поднимаете острые темы, помогаете решать насущные проблемы, освещаете жизнь мегаполиса во всем многообразии. В 2020 году Москва продолжает масштабную программу развития города, а больше событий - значит больше хороших новостей, интересных статей, очерков, интервью и репортажей", - сказал на церемонии заммэра Москвы Александр Горбенко.

Он поблагодарил журналистов за профессионализм, творчество и активное участие в развитии города.

Председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев в своем приветственном слове отметил, что проблемные материалы зачастую помогают властям решать социальные вопросы. "Наш труд очень сложный, он часто вызывает и у чиновников, и у общественников, и у простых граждан неоднозначные суждения. Но мы с вами знаем, что любая новость, статья, материал по телевидению, радио, в интернете - это огромный труд десятков журналистов. Но эта профессия и очень нужная, кому-то эти новости не нравятся, а кому-то помогают. За последние годы, например, в Москве почти каждая публикация, касающаяся какой-то беды, каких-то людей, структур, вызывает самый горячий отклик у правительства Москвы, почти по всем материалам принимаются решения", - сказал Гусев.

О наградах сотрудников ТАСС

Главный редактор Михаил Петров награжден нагрудным знаком "За содействие МВД". Специальный корреспондент редакции политической информации ТАСС Стелла Дубовицкая стала лауреатом творческого конкурса Совета Федерации и Союза журналистов Москвы "За популяризацию идей парламентаризма в России".

МИД России отметил работу руководителя отдела по связям с дипломатическими информационными структурами редакции внешнеполитической информации ТАСС Саадат Кадыровой. В номинации "В авангарде внешней политики" ее наградили "За совмещение журналистской и благотворительной деятельности в рамках проекта "Мечты сбываются", который она ведет в YouTube на собственном канале Kadyrovaonline".

Руководитель редакции новостей Московского региона Надежда Геращенко получила награду столичных парламентариев "За лучшее освещение деятельности Московской городской Думы VI и VII созывов в 2019 году".

Работу специального корреспондента редакции новостей Московского региона Ксении Асафовой отметили сразу несколько департаментов столичного правительства. Мосгорнаследие наградило ее за достоверное, оперативное и качественное освещение новостей в сфере сохранения культурного наследия, Комитет по туризму Москвы - за активную работу по информированию читателей о новых продуктах в туристической сфере столицы, а департамент труда и социальной защиты населения Москвы отметил плодотворное сотрудничество и подготовку объективных материалов по вопросам социальной поддержки москвичей.

Департамент здравоохранения Москвы поощрил специального корреспондента редакции новостей Московского региона Екатерину Луку за освещение темы столичного здравоохранения.

Всего лауреатами премий в различных номинациях за 2019 год стали более 70 представителей средств массовой информации Москвы.

15 января мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы за 2019 год в области журналистики, среди награжденных - четыре сотрудника информационного агентства ТАСС: руководитель редакции политической информации Ирина Вьюнова, руководитель редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации Татьяна Хан, специальный корреспондент редакции новостей Московского региона Александра Рыжкова, а также специальный корреспондент редакции политической информации Иван Ухин.