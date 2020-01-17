{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники ТАСС стали лауреатами премий в области журналистики

Всего лауреатами премий в различных номинациях за 2019 год стали более 70 представителей столичных СМИ
Сотрудники ТАСС Екатерина Лука, Надежда Геращенко, Саадат Кадырова, Стелла Дубовицкая, Иван Ухин, Ксения Асафова (слева направо) на церемонии вручения премий Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Сотрудники ТАСС Екатерина Лука, Надежда Геращенко, Саадат Кадырова, Стелла Дубовицкая, Иван Ухин, Ксения Асафова (слева направо) на церемонии вручения премий
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Журналисты-тассовцы стали лауреатами различных премий, учрежденных для работников средств массовой информации. Награды МИД России, Совета Федерации, МВД и столичных властей получили Михаил Петров, Надежда Геращенко, Стелла Дубовицкая, Саадат Кадырова, Екатерина Лука и Ксения Асафова.

Торжественный прием, приуроченный ко Дню российской печати и организованный Союзом журналистов Москвы, прошел вечером в пятницу. На нем чествовали лучших журналистов страны - в числе лауреатов главный редактор ТАСС Михаил Петров и пять сотрудников различных творческих подразделений агентства. Их высокий профессионализм был оценен не только коллегами по цеху, но и федеральными и региональными органами исполнительной и законодательной власти.

"Москва по праву является медийной столицей России, здесь сосредоточены ведущие газеты и журналы, основные телеканалы и радиостанции, крупные информагентства. Редакции столичных СМИ задают высокий стандарт качества журналистики, вы стремитесь в гущу событий, поднимаете острые темы, помогаете решать насущные проблемы, освещаете жизнь мегаполиса во всем многообразии. В 2020 году Москва продолжает масштабную программу развития города, а больше событий - значит больше хороших новостей, интересных статей, очерков, интервью и репортажей", - сказал на церемонии заммэра Москвы Александр Горбенко.

Он поблагодарил журналистов за профессионализм, творчество и активное участие в развитии города.

Председатель Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев в своем приветственном слове отметил, что проблемные материалы зачастую помогают властям решать социальные вопросы. "Наш труд очень сложный, он часто вызывает и у чиновников, и у общественников, и у простых граждан неоднозначные суждения. Но мы с вами знаем, что любая новость, статья, материал по телевидению, радио, в интернете - это огромный труд десятков журналистов. Но эта профессия и очень нужная, кому-то эти новости не нравятся, а кому-то помогают. За последние годы, например, в Москве почти каждая публикация, касающаяся какой-то беды, каких-то людей, структур, вызывает самый горячий отклик у правительства Москвы, почти по всем материалам принимаются решения", - сказал Гусев.

О наградах сотрудников ТАСС

Главный редактор Михаил Петров награжден нагрудным знаком "За содействие МВД". Специальный корреспондент редакции политической информации ТАСС Стелла Дубовицкая стала лауреатом творческого конкурса Совета Федерации и Союза журналистов Москвы "За популяризацию идей парламентаризма в России".

МИД России отметил работу руководителя отдела по связям с дипломатическими информационными структурами редакции внешнеполитической информации ТАСС Саадат Кадыровой. В номинации "В авангарде внешней политики" ее наградили "За совмещение журналистской и благотворительной деятельности в рамках проекта "Мечты сбываются", который она ведет в YouTube на собственном канале Kadyrovaonline".

Руководитель редакции новостей Московского региона Надежда Геращенко получила награду столичных парламентариев "За лучшее освещение деятельности Московской городской Думы VI и VII созывов в 2019 году".

Работу специального корреспондента редакции новостей Московского региона Ксении Асафовой отметили сразу несколько департаментов столичного правительства. Мосгорнаследие наградило ее за достоверное, оперативное и качественное освещение новостей в сфере сохранения культурного наследия, Комитет по туризму Москвы - за активную работу по информированию читателей о новых продуктах в туристической сфере столицы, а департамент труда и социальной защиты населения Москвы отметил плодотворное сотрудничество и подготовку объективных материалов по вопросам социальной поддержки москвичей.

Департамент здравоохранения Москвы поощрил специального корреспондента редакции новостей Московского региона Екатерину Луку за освещение темы столичного здравоохранения.

Всего лауреатами премий в различных номинациях за 2019 год стали более 70 представителей средств массовой информации Москвы.

15 января мэр столицы Сергей Собянин вручил премии Москвы за 2019 год в области журналистики, среди награжденных - четыре сотрудника информационного агентства ТАСС: руководитель редакции политической информации Ирина Вьюнова, руководитель редакции чрезвычайных происшествий и оперативной информации Татьяна Хан, специальный корреспондент редакции новостей Московского региона Александра Рыжкова, а также специальный корреспондент редакции политической информации Иван Ухин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
В "Гоголь-центре" состоялась премьера спектакля "Петровы в гриппе"
Местом действия спектакля, который поставил приглашенный режиссер Антон Федоров, стал троллейбус
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС