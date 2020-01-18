В Москве и Подмосковье объявили желтый уровень опасности из-за тумана

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье до вечера субботы в связи с туманом, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве от нуля до плюс двух градусов, ночью ожидаются небольшие заморозки - до минус двух градусов.

В Подмосковье температура от минус двух до плюс трех градусов, в ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до отметки минус четыре градуса.

"Облачно с прояснениями. Без осадков. Местами туман", - говорится в сообщении Гидрометцентра. Западный и юго-западный ветер в столичном регионе не превысит 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 756 мм ртутного столба.