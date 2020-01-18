{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Гидрометцентре обещают, что в Москве не будет "резкого похолодания" на следующей неделе

И.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что в конце недели температура снизится, однако она все равно будет выше нормы
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в конце следующей недели - с 20 по 26 января - понизится до минус 4 градусов днем. Однако жителям и гостям столицы не стоит бояться "резкого похолодания" - такой режим продлится всего пару дней, и температура все равно будет выше нормы, сообщил в субботу ТАСС и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это больше, конечно, лирическое, чем метеорологическое [выражение "резкое похолодание"]. Суть в том, что при такой теплой зиме в принципе смещаются понятия. Действительно, в среду [22 января] начнет меняться режим погоды. В пятницу [24 января] будет даже минус три - минус восемь ночью. Казалось бы, резкое понижение температуры, сравнивая с текущим температурным режимом, но можно ли назвать это резким похолоданием? Это просто понижение температуры", - отметил он.

По словам Вильфанда, даже в этот период температура будет выше нормы на 5-6 градусов. "Кто-то огорчится, а кто-то порадуется, но к выходным прогнозируется опять повышение температуры", - добавил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, днем 20 января в столице ожидается 1-3 градуса тепла, 21 января - 3-5 градусов тепла, 22 января - от минус 1 до плюс 4, 23 янврая - от минус 4 до плюс 1, 24 января - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В Москве уволился директор школы, в которой ученик ударил учительницу
По данным столичного департамента образования, школьник находится под наблюдением соцзащиты с 2015 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС