В Гидрометцентре обещают, что в Москве не будет "резкого похолодания" на следующей неделе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Температура воздуха в Москве в конце следующей недели - с 20 по 26 января - понизится до минус 4 градусов днем. Однако жителям и гостям столицы не стоит бояться "резкого похолодания" - такой режим продлится всего пару дней, и температура все равно будет выше нормы, сообщил в субботу ТАСС и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Это больше, конечно, лирическое, чем метеорологическое [выражение "резкое похолодание"]. Суть в том, что при такой теплой зиме в принципе смещаются понятия. Действительно, в среду [22 января] начнет меняться режим погоды. В пятницу [24 января] будет даже минус три - минус восемь ночью. Казалось бы, резкое понижение температуры, сравнивая с текущим температурным режимом, но можно ли назвать это резким похолоданием? Это просто понижение температуры", - отметил он.

По словам Вильфанда, даже в этот период температура будет выше нормы на 5-6 градусов. "Кто-то огорчится, а кто-то порадуется, но к выходным прогнозируется опять повышение температуры", - добавил метеоролог.

По данным Гидрометцентра, днем 20 января в столице ожидается 1-3 градуса тепла, 21 января - 3-5 градусов тепла, 22 января - от минус 1 до плюс 4, 23 янврая - от минус 4 до плюс 1, 24 января - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.