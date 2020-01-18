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Более 2 тыс. росгвардейцев будут охранять общественный порядок крещенских купаний в Москве

Они будут нести службу в районе храмов и организованных мест традиционных купаний

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Более 2 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии примут участие в обеспечении безопасности крещенских купаний в Москве. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе Росгвардии по Москве.

"На территории столичного региона более 2 тыс. сотрудников подразделений Главного управления Росгвардии по Москве и военнослужащих столичного соединения по охране общественного порядка Центрального округа войск национальной гвардии РФ совместно с другими правоохранительными органами будут обеспечивать безопасность в ходе проведения мероприятий в Крещение Господне, в которых примут участие свыше 400 тыс. граждан", - сказали в пресс-службе.

Росгвардейцы, как отметили в пресс-службе, будут нести службу в районе храмов, соборов и церквей, а также организованных мест традиционных крещенских купаний. Маршруты патрулирования около 500 экипажей вневедомственной охраны будут приближены к местам проведения мероприятий.

В настоящее время сотрудники ведомства проверили религиозные объекты и места купания граждан, а также усилили контроль за объектами торговли, хранением и использованием огнестрельного оружия.

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