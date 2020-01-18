Циклон принесет понижение атмосферного давления в Москву со вторника

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Атмосферное давление в Москве начнет понижаться во второй половине вторника и уже в среду "упадет" до 733 мм рт. ст. в связи с приходом циклона, который сменит антициклон над столичным регионом, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Нормой атмосферного давления для столицы является 748 мм рт. ст.

"Начиная со вторника, во второй половине дня начнет заметно понижаться давление - на 15-18 миллиметров ртутного столба", - сообщил он.

По данным Гидрометцентра, во вторник днем в Москве атмосферное давление прогнозируется на уровне 743 мм рт. ст., а уже в среду "упадет" до 733 мм рт. ст. В четверг давление останется низким - 739 мм. рт. ст., а к пятнице вырастет до 750 мм рт. ст.

Ранее сообщалось, что днем 20 января в столице ожидается 1-3 градуса тепла, 21-го - 3-5 градусов тепла, 22-го - от минус 1 до плюс 4, 23-го - от минус 4 до плюс 1, 24-го - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.