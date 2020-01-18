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Около 23 тыс. человек уже окунулись в крещенские купели в Москве

По данным пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, наиболее популярными местами для крещенских купаний стали Святое озеро, пруд в парке Сокольники, Строгино и Большой Садовый пруд

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Более 37 тыс. человек посетили к 01:00 мск крещенские купели в столице, из них около 23 тыс. окунулись в воду. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Крещенские купели в Москве к часу ночи посетили более 37 тыс. человек, из них купались около 23 тыс. Ближе к полуночи народ активно вышел к водоемам", - рассказали в пресс-службе. Наиболее популярными местами для крещенских купаний стали Святое озеро (сюда пришли около 5 тыс. человек), пруд в парке Сокольники (3 тыс. человек), Строгино и Большой Садовый пруд (более 2 тыс. человек).

19 января православная церковь отмечает один из главных христианских праздников - Крещение Господне. Другое название праздника - Богоявление, так как, согласно Евангелию, в момент крещения Иисуса в водах Иордана Бог был явлен в трех своих ипостасях - Отца, Сына и Святого Духа. По древней традиции, великое освящение воды в храмах совершается дважды: в Крещенский сочельник, 18 января, и 19 января.

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