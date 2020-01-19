В Гидрометцентре сообщили, когда в Москве выпадет снег

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Снег придет в столицу в среду и будет радовать местных жителей в течение трех дней. Об этом сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд, отметив, что москвичей в этот период ждут даже метели.

"Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут минус 1 - минус 6, дневная температура там тоже 0 - минус 2. И в пятницу тоже. Снег, конечно, не сумасшедший будет, но все-таки", - сообщил он.

Вильфанд отметил, что земля за это время покроется снегом, а также вполне вероятны метели в связи с усилением ветра. Однако радоваться снегу москвичам придется недолго - к выходным температура вновь повысится.

По данным Гидрометцентра, 20 января в столице ожидается 1-3 градуса тепла, 21-го - 3-5 градусов тепла, 22 января - от минус 1 до плюс 4, 23 января - от минус 4 до плюс 1, 24 января - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.