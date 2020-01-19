Власти Москвы проработают меры адресной помощи малоимущим семьям

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Власти Москвы для реализации послания президента Федеральному собранию намерены разработать меры адресной помощи для семей, находящихся в сложной финансовой ситуации. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

"Поставлена задача адресной работы с семьями, которые находятся в сложной финансовой ситуации, с бедной категорией граждан, которым надо адресно помогать, заключать с ними социальные контракты. Это значит, что не просто раздавать льготы, а пытаться их вывести из состояния бедности, это значит, что устроить детей досрочно в ясли или детский сад, дать возможность родителям получить новую специальность", - сказал Собянин.

15 января в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что Россия должна к середине десятилетия обеспечить естественный рост численности населения. В частности, предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет для семей, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека. Также президент попросил правительство учесть имеющийся опыт механизма пилотной программы социальных контрактов и внедрить его с 2021 года во всех субъектах Федерации.