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Несколько поездов задерживаются на Казанском направлении МЖД из-за аварии на переезде

Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Движение нескольких поездов задерживается в понедельник утром на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) в связи с ДТП на переезде. Об этом сообщается в аккаунте Twitter оператора перевозок - "Центральной пригородной пассажирской компании" (ЦППК).

"На Казанском направлении задерживаются несколько поездов в результате ДТП на переезде. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график. Приносим извинения за возможные неудобства", - говорится в сообщении.

ДТП с участием легкового автомобиля и поезда произошло в понедельник утром на переезде железной дороги Москва - Рязань в Подмосковье. По предварительной информации, в результате аварии погибли водитель и пассажир автомобиля. На месте происшествия работают сотрудники ДПС ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщила ТАСС пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

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