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Сумма контрактов на портале поставщиков Москвы в 2019 году превысила 45 млрд рублей

В прошлом году через портал поставщиков было заключено порядка 500 тыс. контрактов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Количество заключенных контрактов на московском портале поставщиков в 2019 году выросло почти вдвое до порядка 500 тыс. по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"В 2019 году через портал поставщиков было заключено порядка 500 тыс. контрактов общим объемом свыше 45 млрд рублей, что практически в два раза превышает показатели 2018 года - 280 тыс. контрактов объемом 25 млрд рублей. При этом соглашения заключали не только столичные заказчики, но и региональные государственные организации", - цитирует пресс-служба вице-мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что 90% пользователей портала поставщиков - представители малого и среднего бизнеса, для которых интернет-ресурс стал эффективным каналом продаж.

По мнению главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, существенно увеличить количество пользователей портала удалось благодаря развитию его сервисов в 2019 году. "Например, стали доступны короткие котировочные сессии длительностью три и шесть часов. Это нововведение позволило заказчикам, которым необходимо срочно совершить закупку малого объема, сократить срок заключения контракта", - цитирует его пресс-служба.

Также, по его словам, в числе важных инициатив 2019 года - запуск англоязычной версии, облачной электронной подписи - нового цифрового инструмента, позволяющего работать с порталом из любой точки мира. Кроме того, в прошлом году в различных субъектах РФ были организованы мастер-классы, в ходе которых предпринимателей знакомили с возможностями электронной торговой площадки.

Портал поставщиков Москвы создан в 2013 году для проведения закупок малого объема (до 300 тыс. рублей, а для образовательных, социальных, спортивных и культурных учреждений - до 600 тыс.). Он предназначен для малых и средних предпринимателей. Помимо Москвы, заказы на площадке размещают государственные структуры из 33 регионов. На данный момент на портале работают заказчики из 34 и поставщики из 85 российских регионов, а также зарегистрированы иностранные компании.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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