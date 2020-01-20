В Москве изъяли более 4,5 тыс. банок жевательного табака

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Полиция пресекла незаконное производство никотиновых жевательных смесей в Москве, изъято более 4,5 тыс. банок готовой продукции. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В цехе, расположенном в одном из складских помещений на востоке столицы, была организована фасовка никотинсодержащих смесей и их хранение. В производственном помещении площадью 240 кв. метров находились два станка для фасовки, а также этикетки, наклейки и пакеты. Изъято 33 пластиковых десятилитровых емкости, предположительно с никотиновой жевательной смесью, и более 4,5 тыс. банок готовой к употреблению продукции", - сказала она.

По данному факту вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов, повлекшие причинение вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц"). Полиция устанавливает лиц, которые могут причастны к противоправной деятельности.