Вход в музеи ВДНХ будет бесплатным до конца 2020 года

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут бесплатно посещать все музеи на ВДНХ в течение 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО "ВДНХ".

"Главная выставка страны объявляет о продлении одной из самых востребованных акций, запущенных в юбилейном сезоне. Бесплатно посетить собственные выставочные проекты ВДНХ по будням можно будет в течение всего 2020 года. Свободный вход с 11:00 до 15:00 продолжит действовать в Центре славянской письменности "Слово", Музее ВДНХ, интерактивном музейном комплексе "Буран" и центре "Космонавтика и авиация", - говорится в сообщении.

Юбилейная акция, стартовавшая накануне 80-летия ВДНХ, вызвала большой интерес москвичей и гостей столицы. За полгода в бесплатные часы на постоянных экспозициях и временных выставках побывали более 150 тыс. человек.

Каждая из площадок отличается уникальным содержанием, где исторические экспонаты соседствуют с интерактивными, делая экспозиции интересными и доступными для посетителей любого возраста. Познакомиться с достижениями отечественной космонавтики, проследить эволюцию кириллицы, узнать о судьбе советского орбитального ракетоплана "Буран", а также совершить путешествие по 80-летней истории Главной выставки страны можно со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, понедельник - технический день.

"Сохранились в 2020 году и другие льготы. Каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 для всех желающих действует свободный вход в Музей ВДНХ, ИМК "Буран" и Центр "Слово", - добавляется в материале.

Все собственные музейно-выставочные проекты ВДНХ в любой день, кроме понедельника, могут бесплатно посещать дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малыши до шести лет, инвалиды 1-й и 2-й групп, члены многодетных семей, ветераны Великой Отечественной войны, а также школьники в составе организованных экскурсий. Полный перечень льгот можно найти на сайте ВДНХ.