{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вход в музеи ВДНХ будет бесплатным до конца 2020 года

Посетить собственные выставочные проекты ВДНХ бесплатно можно будет по будням

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут бесплатно посещать все музеи на ВДНХ в течение 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО "ВДНХ".

"Главная выставка страны объявляет о продлении одной из самых востребованных акций, запущенных в юбилейном сезоне. Бесплатно посетить собственные выставочные проекты ВДНХ по будням можно будет в течение всего 2020 года. Свободный вход с 11:00 до 15:00 продолжит действовать в Центре славянской письменности "Слово", Музее ВДНХ, интерактивном музейном комплексе "Буран" и центре "Космонавтика и авиация", - говорится в сообщении.

Юбилейная акция, стартовавшая накануне 80-летия ВДНХ, вызвала большой интерес москвичей и гостей столицы. За полгода в бесплатные часы на постоянных экспозициях и временных выставках побывали более 150 тыс. человек.

Каждая из площадок отличается уникальным содержанием, где исторические экспонаты соседствуют с интерактивными, делая экспозиции интересными и доступными для посетителей любого возраста. Познакомиться с достижениями отечественной космонавтики, проследить эволюцию кириллицы, узнать о судьбе советского орбитального ракетоплана "Буран", а также совершить путешествие по 80-летней истории Главной выставки страны можно со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00, понедельник - технический день.

"Сохранились в 2020 году и другие льготы. Каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00 для всех желающих действует свободный вход в Музей ВДНХ, ИМК "Буран" и Центр "Слово", - добавляется в материале.

Все собственные музейно-выставочные проекты ВДНХ в любой день, кроме понедельника, могут бесплатно посещать дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, малыши до шести лет, инвалиды 1-й и 2-й групп, члены многодетных семей, ветераны Великой Отечественной войны, а также школьники в составе организованных экскурсий. Полный перечень льгот можно найти на сайте ВДНХ.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
График движения поездов на Казанском направлении МЖД стабилизирован после аварии
Ранее сообщалось, что движение поездов задерживается из-за ДТП на регулируемом железнодорожном переезде в районе станции "Фаустово"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС