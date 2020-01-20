Собянин открыл движение по второму участку Южного дублера Кутузовского проспекта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник открыл движение по второму участку новой вылетной магистрали - Южного дублера Кутузовского проспекта, который получит название проспекта Генерала Дорохова.

"Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта одной из крупнейших улично-дорожных строек Москвы, - очень сложный объект с огромным количеством путепроводов, эстакад, мостов, перекладкой инженерных коммуникаций", - сказал Собянин. По его словам, запуск новой магистрали разгрузит Кутузовский проспект, Можайское, Аминьевское шоссе.

"Первый этап строительства в прошлом году мы закончили от МКАДа до Аминьевского шоссе и сделали связку на Мосфильмовской улице. Сегодня запускаем второй этап - от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Надеюсь, что до конца года закончим проект в целом до Третьего транспортного кольца, так что от МКАДа до ТТК будет новая вылетная магистраль" - сообщил мэр.

Он отметил, что в проекте "Активный гражданин" проводилось голосование среди москвичей по выбору названия новой магистрали. "Было несколько вариантов при голосовании на "Активном гражданине", большинство поддержали предложение назвать этот проспект именем героя войны 1812 года генерала Дорохова. Буквально завтра на правительстве Москвы мы такое решение примем", - добавил Собянин.

Проспект Генерала Дорохова станет 24-й вылетной магистралью Москвы. Его протяженность от МКАДа до ТТК составит 27,4 км с шестью полосами в обоих направлениях. Движение по участку магистрали от транспортной развязки на пересечении МКАД с улицей Генерала Дорохова до Аминьевского шоссе - длиной 14 км был введен в эксплуатацию в сентябре 2019 года. Теперь запущено движение по второму участку магистрали от Аминьевского шоссе до Минской улицы. Всего в составе участка построено 7,1 км дорог, включая основной ход от Мосфильмовской до Минской улицы (2,3 км), подъездные дороги и съезды (1,4 км), 6 эстакад, путепровод и 2 моста (3,4 км).

Наиболее крупным искусственным сооружением является транспортная развязка на Минской улице. Кроме того, построены съезды к кварталам перспективной жилой застройки вдоль реки Раменка и мосты через реку Сетунь. Для удобства местных жителей возведены два подземных пешеходных перехода. В рамках благоустройства прилегающей территории разбито 21 га газонов, высажено более 450 деревьев. Третий участок проспекта Генерала Дорохова длиной 6,3 км - от Минской улицы до ТТК - пройдет вдоль путей Киевского направления МЖД.