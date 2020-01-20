Бизнес-омбудсмен Москвы в докладе мэру представит ряд законодательных инициатив

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Ряд законодательных инициатив, направленных на совершенствование делового и инвестиционного климата Москвы, будет представлен столичным бизнес-омбудсменом в докладе мэру города Сергею Собянину до конца первого квартала 2020 года. Об этом сообщила в понедельник уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, выступая в Московской торгово-промышленной палате.

"Доклад будет посвящен нашим инициативам, которые мы целый год собирали, обсуждали на разных площадках. Они должны попасть на стол [мэра города] Сергея Собянина", - сказала она, уточнив, что на данный момент сформировано 39 таких проектов, при этом список может быть дополнен.

В числе уже зафиксированных значатся предложения по совершенствованию налогового и уголовного права, охраны труда, государственной поддержки и повышению финансовой доступности малого и среднего бизнеса, госзакупок, размещению рекламных конструкций, ведению гостиничного бизнеса.

По словам Минеевой, в течение ближайших дней она будет обсуждать предложенные инициативы и формировать новые, которые предложат предприниматели. Встречи будут публичными и пройдут на бизнес-площадках Москвы, в Мосгордуме, в Общественной палате столицы, уточнила она. "Дата представления доклада мэру пока не известна, но это будет конец первого квартала", - сказала ТАСС Минеева.

Институт уполномоченного по правам предпринимателей в Москве существует с 2014 года. Бизнес-омбудсмен назначается на должность мэром по согласованию с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей и с учетом мнения предпринимательского сообщества сроком на пять лет. В феврале 2019 года эту должность заняла Минеева.