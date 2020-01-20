В Гидрометцентре сообщили, что в Москве может выпасть до 4 см снега на этой неделе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Снегопад, который начнется в столице в среду, образует снежный покров от 2 до 4 см. Об этом ТАСС в понедельник сообщил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Высота снега - от 2 до 4 см, а в выходные он растает", - сказал он.

Ранее Вильфанд сообщил, что снег придет в столицу в среду и будет идти в течение трех дней, не исключены в этот период и метели.

По данным Гидрометцентра, 20 января в столице ожидается 1-3 градуса тепла, 21 января - 3-5 градусов тепла, 22 января - от минус 1 до плюс 4, 23 января - от минус 4 до плюс 1, 24 января - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.